Erhürman: “İrade bizim; biz karar vereceğiz, biz yöneteceğiz”

Cumhurbaşkanı adayı, CTP lideri Tufan Erhürman, seçime beş gün kala, ülkenin kurumları devre dışı bırakılarak ve Yüksek Seçim Kurulu kararları görmezden gelinerek yapılanların doğrudan doğruya seçime yönelik bir müdahale olduğunu, bunun ülkemiz demokrasisi açısından kabul edilemeyeceğini sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

İşte o açıklama:

“Seçime beş gün kala, ülkenin kurumları devre dışı bırakılarak ve Yüksek Seçim Kurulu kararları görmezden gelinerek yapılanların doğrudan doğruya seçime yönelik bir müdahale olduğu ve bunun ülkemiz demokrasisi açısından kabul edilemeyeceği açıktır.

Kıbrıs Türk halkının iradesine bir kez daha sahip çıkacağından zerre kuşkumuz yoktur.

Halkımız ciddi bir güvensizliğe, ayrışmaya ve gerilime sürükleniyor. Buna asla izin vermeyecek, halkımızın bütünlüğünü koruma çabasından hiçbir biçimde vazgeçmeyeceğiz.

Kıbrıs Türk halkının ne istediği açıktır. Halkımız sorun değil, çözüm beklemektedir.

Sorunlarımızın çözümünün zemini uluslararası hukuktur. Haklarımızı ve çıkarlarımızı bu zeminde korumaya devam edeceğiz.

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü hedefinden, çözüm irademizden ve tabi tutulduğumuz izolasyon ve sınırlamaların bu irade çerçevesinde kaldırılması taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz.

Kararlıyız. İrade bizleriz.

Ülkemizi demokrasi, hukuk devleti ve dünya değerleri temelinde bir geleceğe taşıyacağız.

Diyalogdan, uzlaşıdan ve doğrusundan vazgeçmeyeceğiz.

Şimdi söz halkımızındır.

Hep birlikte sandığa gideceğiz, irademize sahip çıkacağız, birlikte başaracağız ve geleceği birlikte kuracağız. İrade bizim; biz karar vereceğiz, biz yöneteceğiz.”