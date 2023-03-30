Erhürman, PDO Sertifikası almaya hak kazanan Gülgün Süt’ü ziyaret etti

Erhürman, PDO Sertifikası almaya hak kazanan Gülgün Süt’ü ziyaret etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği (AB) kalite programı kapsamında Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) Sertifikası almaya hak kazanan ilk Kıbrıslı Türk süt ve süt ürünleri üreticisi Gülgün Süt Mamülleri’ni ziyaret etti.

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CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Gülgün Süt Mamülleri Direktörleri Yunus Betmezoğlu ile Mustafa Betmezoğlu’nu başarılarından dolayı kutlayan Erhürman, Gülgün Süt Mamülleri kurucusu Halil Betmezoğlu’nu da tebrik etti.

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin içinden geçtiği zor zamanlarda, bir güzel haber duydukları için mutlu olduklarını kaydetti. Erhürman ayrıca, söz konusu başarıdan dolayı gururlandıklarını da ifade etti. Erhürman’a ziyaretinde bazı milletvekilleri de eşlik etti.

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