Erhürman: "Siyasi eşitlikle ilgili anlamsız tartışmalara bir an önce...

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Rum Sözcü Prodromus Prodromu'nun açıklamalarına karşılık sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Erhürman, şunları yazdı:

"Sn. Prodromu, Sn. Anastasiadis'in 9 Ağustos'taki hedefinin "müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunacak şartların oluşturulması" olduğunu söylemiş. Hedef gerçekten buysa, aslında katkı sağlayacak temel şartlar çok açık. Siyasi eşitlikle ilgili anlamsız tartışmalara bir an önce son vermek ve sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir müzakere metodolojisini kabul etmek. Umarım zamana oynama çabası değil, akıl öne çıkar"