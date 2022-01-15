Erhürman: “Vergi yükünde düzenlemeler yapılacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, emekli maaşı alıp geçinemediği için çalışmak zorunda olan kişilerin artırılan vergi yükünün, gerekli yasal düzenlemeler yapılarak adaletli hale getirileceğini söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Erhürman, halkın alım gücünün korunmasının önemine vurgu yaptı.

Erhürman, uzun zamandır memleketin “yönetilmediğini” Ulusal Birlik Partisi (UBP) zihniyetinin, halkın gailesini çekmediğini savundu.

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği’ni ziyaret eden Tufan Erhürman, 23 Ocak seçimlerinin bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Ziyaret sırasında Erhürman’a, eski LTB Başkanlarından Kutlay Erk de eşlik etti. Kıbrıs Türk Şoförler Birliği üyelerinin sorunlarını dinleyen Erhürman, çözüm önerilerini de üyelerle paylaştı.

“KAYNAKLAR YENİ YOLLARIN YAPILMASI VE YENİLENMESİ İÇİN AZAMİ ORANDA KULLANILACAK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak yeni yolların yapılması ve yolların yenilenmesi için azami oranda kullanılacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği’ni ziyareti sırasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, modern ve entegre ulaştırma altyapısı oluşturulacağını ve trafik güvenliğinin tüm karayollarında tesis edilmesinin sağlanacağına dikkat çekti.

Uluslararası standartlarda ulaşım sistemi kurulabilmesi için projeler geliştirileceğinin altını çizen Erhürman, kaynakların ihtiyaca yönelik olarak, yeni yolların yapılması ve yolların yenilenmesi için azami oranda kullanılacağını belirtti. Tufan Erhürman, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım ağları ile terminaller kurulmasına yönelik projeler hazırlanacağını ifade etti.