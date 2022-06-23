Erilen: “Yangına vesile olanların, önleyici tedbir almayan makamların ve bütçeden kaynak ayırmayanların bedel ödemesi gerek”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, yangına vesile olanların, önleyici tedbir almayan makamların ve bütçeden kaynak ayırmayanların halkta yarattığı hayal kırıklığının; hukuksal , ekonomik boyutunun bedelini ödemesi gerektiğini vurguladı.

Erilen yaptığı yazılı açıklamada, ihmal ve/veya kasıt kurbanı olan orman alanlarının imara açılmaması için en katı tedbirlerin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yangın riski yüksek ormanlarda ve bölgelerde önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Şimdi ders alınmalıdır” diyen Erilen, şöyle devam etti:

“İtfaiye ekipmanlarını güncellemek ve güçlendirmek için kaynak ayrılmalıdır. Ormanlara yakın yaşayan halka, yangın eğitimi verilebilecek düzenlemeler yapılmalıdır. Sürdürülebilir çevre eğitimi öğretim programlarının belirleyici ilkelerinden biri olmalıdır. Ülkemizin iklimsel, mevsimsel, fiziksel ve gerekli tüm koşulların dikkate alınacağı bir ağaçlandırma projesi çerçevesinde, yanan tüm alanlarımız derhal yeniden ağaçlandırılmalıdır.”

Bir gecede onlarca siyasi atama yapan hükümetin, yangın helikopteri veya uçağı alabilecek bütçeyi neden hayata geçirmediğini, yangın helikopteri almak yerine kiralama yoluna giden zihniyetin bu helikopteri yıllık servisi yapılmadan neden kiralandığını sordu.

Erilen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Meclis başkanı üç koruma polisi talep edeceğine, neden daha fazla itfaiye personeli ve ormanlarda görev alacak daha çok personel talep etmediğini açıklamalıdır.

Saraylar, hamamlar, külliyeler talep edilirken, itfaiye için gerekli teknolojik yatırım yapılmadığı ve orman alanlarında neden gerekli önlemlerin alınmadığı ile ilgili hesap verilmelidir.

Gelecek nesillere ekolojik birikim borcumuz var. Sendika olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm halkımız adına üzerimize düşeni yapacağız. Üzgünüz!”