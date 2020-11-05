Ersin Tatar'a kutlama

Kıbrıs’taki dini liderler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü ve Din İşleri Başkanlığı Güney Kıbrıs Temsilcisi ve Hala Sultan İmamı Şakir Alemdar’ı kabul etti.

Öğdü ve Alemdar, kabulde, Kıbrıs’taki dini liderler adına, Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesinden dolayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a toplu kutlama mesajını iletti.