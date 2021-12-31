Fahiş fiyatları bildirme çağrısı

Tüketiciler Derneği, halkın yeni yılını kutlayarak, tüketicilerin yeni yıl vesilesiyle piyasada yaşanabilecek fahiş fiyatlar ve haksızlıklarla ilgili şikayetlerini cezai yaptırım için Ticaret Dairesi yetkililerine iletmek üzere Derneğe bildirmeleri çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Hasan Y. Işık, yayımladığı mesajda, tüketicileri mağdur eden ve fahiş fiyatlarla satış yapmakta oldukları tespit ve teşhir edilen iş yeri ve marketlerden alışveriş yapılmaması için de uyarıda bulundu.

Işık, pandemiye de dikkat çekerek, “Yeni yılda kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak durmaları ve mutasyonlu Covid-19 virüsüne karşı tedbiri elden bırakmadan, mesafeli, maskeli sosyal yaşamın kurallarına özenle uyulması ve kesinlikle aşı yapılması için derneğimiz tüm KKTC yurttaşlarını uyarır” ifadelerini kullandı.