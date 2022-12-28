“Federal çözüm yanlıları seçimlerden başarı ile çıkmıştır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimleri değerlendirerek, federal çözüm yanlısı kesimlerin başarıyla çıktığını belirtti.

Açıklamada, “Türkiye’deki AKP iktidarının müdahaleleri ile oluşturulan UBP-DP-YDP milli cephe koalisyonunun, başarısız olarak hedefine ulaşamaması, ilerisi için umut vermektedir” iddiasında bulundu.

“Vatan millet sakarya edebiyatı yapanlar, halktan gerekli cevabı almışlardır” denilen açıklamada, federal çözüm yanlılarının birlikte hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde federal çözüm yanlılarını bir araya getirmek için çalışma içerisine girecekleri kaydedilen açıklamada, “statükonun sürdürülebilir olmadığı, buna alternatifi olan barış, demokrasi ve emek mücadelesinin tek çıkar yol olduğu” yer aldı.

Demokrasi güçlerinin gereksiz polemik ve tartışmalardan uzak durması gerektiği belirtilen açıklamada, “ BKP yerel seçim süresince üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir” denilerek, tüm halka desteği ve sağduyulu tavırlarından ötürü teşekkür edildi.