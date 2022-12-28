Feyzioğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Mavi çizgilerimiz var"ı tercih etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek beğendiği kareleri oyladı.

Büyükelçi Feyzioğlu, 3 kategoride oylamaya sunulan karelerin 2022'ye dair birçok olayı ve gelişmeyi iyi derecede yansıttığını belirterek "haber" kategorisinde Evrim Aydın'ın çektiği "Mavi çizgilerimiz var" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Feyzioğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) görev yapmam nedeniyle pozitif ayrımcılık yaparak oyumu, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatında Evrim Aydın'ın çektiği 'Mavi çizgilerimiz var' fotoğrafından yana kullanıyorum. Fotoğrafta bayrak, vatan ve mavi vatan var." diye konuştu.

Büyükelçi Feyzioğlu, "spor" dalında tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Zaferin yumrukları" adlı fotoğraftan yana kullandı.

"Kadınlar başaracak Türkiye başaracak." sözünü inanarak ve severek kullandığını vurgulayan Feyzioğlu, bu gerekçeyle Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda birinci olan Kadın Milli Boks Takımı'nın kupayı aldıktan sonra sevincini gösteren Özgöncü'nün fotoğrafına oy verdiğini söyledi.

Feyzioğlu, "çevre ve yaşam" kategorisinde ise Esra Hacıoğlu'nun Suriye'de fotoğrafladığı "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" adlı kare için oyunu kullandı.

Bu kategorideki fotoğrafta yer alan çocuğun gözlerine bakarken oldukça duygulandığını dile getiren Feyzioğlu, "Esra Hacıoğlu'na teşekkür ediyorum bize bu duyguyu yaşattığı için. Türkiye'nin farklı bölgelerinden saç örmek için Suriye'nin İdlib iline gelen 22 gönüllü kadın 1000 yetim kız çocuğunun saçlarına bakım yapmış, yüzlerini güldürmüş. Bu yetim kız çocuğunun gözlerinde hem anne şefkati var hem de o anne gidecek üzüntüsü var. Var ki var. Bu evladın gözlerinde dünya var. Burada yaşananlar dünyanın gözü önünde ve emperyalist güçlerin sebep olduğu bir acı, yıkım ve kıyım olduğu halde görmezden geliyorlar. Türkiye sahipleniyor bu evlatları, canları. Beni yürekten vuran bu kareyi oyluyorum." diye konuştu.

- "İyi ki Anadolu Ajansı var"

Oylamanın ardından değerlendirme yapan Büyükelçi Feyzioğlu, oylamaya sunulan fotoğrafları çekenleri tebrik ederek şunları söyledi:

"Onların hepsi aynı zamanda birer fotoğraf sanatçısı. Zannımca hissetmeden ve yaşamadan bu fotoğrafları çekemezler. Belli ki hepsi fotoğrafları çekerken o duyguyu ve hissi yaşamışlar. Tüm muhabirlerinize teşekkür ediyorum. Merkezde bunları işleyenlere teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum, burada ne kadar çok yoğunlukta çalıştığınızı biliyorum. Anadolu Ajansını kuran ve yaşatan herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Anadolu Ajansının kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onu bugünlere taşıyanlar çok büyük hizmetler yapmışlardır."

AA'nın tarafsız yayıncılığı dünyanın her yerinde başarıyla gerçekleştirdiğine ve Türkiye'nin sesini ve faaliyetlerini dünyaya duyurduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, "Bir cümle ile özetleyeyim, iyi ki Anadolu Ajansı var. İyi ki vardı, iyi ki var. Bugün olgular üzerinden yazılması gereken bir tarih yerine algılar üzerinden yapılan operasyonların yaşandığı bir sürecin içindeyiz. Anadolu Ajansı bu algının karşısına gerçeği koyan bir ajans. Çok güçlü bir ajans." ifadelerini kullandı.