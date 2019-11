"Formül, her iki toplumun da kabul edebileceği bir çözüm"

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin formülün, her iki toplumun da kabul edebileceği bir çözümden geçtiğini belirtti.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleştirilecek üçlü görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

Genel Başkan Mehmet Çakıcı, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gerek bölgesel gerekse Kıbrıs ölçeğinde yaşadığımız birçok sıkıntı ve sorunun temelinde, tek taraflı faaliyetlerin yattığını teşhis etmemiz gerekir. 25 Kasım'a giderken, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili her iki kesimde de toplumsal güvensizliğin ve tedirginliğin olduğunun farkındayız. Gerginliklerin tırmandırılması ancak aşırı kesimlerin ekmeğine yağ sürmektedir.

TKP-YG olarak, gerginlikleri arttırıcı eylem ve söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Çakıcı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin formülün, her iki toplumun da kabul edebileceği bir çözümden geçtiğini kaydetti.

Çakıcı, “Bu çerçevede, üçlü görüşmeye giderken, her türlü ön şart ileri sürmekten kaçınılması ve referans şartlarının asgari temellerini oluşturacak yapıcı bir tutumla hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun yanı sıra, içinde bulunduğumuz olumsuz atmosferi ve toplumlar arası güvensizliği gidermeye yönelik güven yaratıcı önlemlere de ağırlık verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Unutulmasın ki, Kıbrıs'ta çözüme karar verecek olan Kıbrıs'taki toplumlardır” ifadelerini kullandı.