ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Gazetelerin manşetlerine göz atın - 26 Aralık 2022
Kıbrıs
26 Aralık 2022 Pazartesi 06:21
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Aziz Kaya: “Zorlu yarış oldu… Başardık”
2
Harmancı: “En büyük örgütün halk olduğunu...
3
Erhürman seçim sonuçlarını değerlendirdi
4
Uluçay: “Güçlü bir belediye yaratarak, halkımıza...
5
Şenkul: “Girne’yi yeniden Akdeniz’in yıldızı...
6
Üstel: “Hükümet olarak kazanan bütün belediye...
7
YSK resmi olmayan sonuçları açıkladı…
8
Meclis’te 2023 bütçesinin görüşülmesi yarın...
9
Yeşilköy-Yenierenköy anayolunda araba takla attı...
10
DP, tek adayları Tatlısu Belediye Başkanı Orçan’ın...
Meteoroloji Dairesi haftalık hava tahmin raporunu açıkladı
Kıbrıs
YSK Başkanı Şefik'ten TAK'a değerlendirme
Kıbrıs
EMPOLDER’den üyelerine plaket ve polislerin sosyal haklarının iyileştirilmesi çağrısı
Kıbrıs
Bağımsızlık Yolu, halka desteği için teşekkür etti
Kıbrıs
Töre, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul etti
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeşilköy’de, kamyonun çarptığı bir buçuk...
" Tüm ulaşım ve trafik sorunu tamammış gibi...
Sarıçizmeli: “Aynı inanç ve azimle hizmete devam...
Öztürk Sosyal Konut Projesi hakkında açıklama...
Özer ‘Üreticiden Halka Projesi’nin detaylarını...
Facebook
Twitter
8.6B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Aziz Kaya: “Zorlu yarış oldu… Başardık”
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE