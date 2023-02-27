Gazimağusa Belediyesi 1 haftada 3 inşaat mühürledi

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı İmar Birimi, yapı denetimleri kapsamında 1 hafta içerisinde 3 inşaatı mühürleyerek yapımını durdurdu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Mahallesi’nde yapılan kontrollerde bir inşaatta, 10 ayak mesafe gözetilmeden beton kolon inşa edildiği, yapının 3 katına kaçak betonarme yapı eklendiği ve bina içerisine kaçak şekilde demir profil kullanarak merdiven inşa edildiği tespit edilmesi üzerine mühürlendi.

Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde ise bir iş yeri inşaatında Belediye’ye sunulan ve ruhsatlanan onaylı projeye uyulmadığı, Karayolları Dairesi görüş yazısına uyulmadığı ve yapı denetim prosedürlerine uyulmadığı tespit edilerek mühürlendi.

Yine Sakarya Mahallesi’nde yapı denetimi kontrolünde bir inşaatta yapı denetimi prosedürüne uyulmadığı, mimar/mühendis ve yetkili makam kontrolü dışında beton dökülüp inşaata başlandığı tespit edilerek söz konusu inşaat mühürlenirken, bilahare yapı denetim prosedürlerinin tamamlanıp yerine getirilmesi ile söz konusu inşaatın mührü İmar Birimi ekipleri tarafından kaldırıldı.