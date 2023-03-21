Gazimağusa Belediyesi’nde geniş katılımlı “Aydınlatma Problemlerinin Tespiti ve Çözümü” konulu toplantı düzenlendi.

Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre Gazimağusa kentinin aydınlatma problemlerine yönelik tespit ve çözümleri Gazimağusa Belediyesi’nde masaya yatırıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nin “Aydınlanmayan Sokak Kalmayıncaya Kadar Çalışmalar Sürecek” sloganı ile başlattığı çalışmalar kapsamında, Bora Atun Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Polis Müdürlüğü, KIBTEK, Karayolları Dairesi, Trafik Dairesi’nden ilgili personel ile Gazimağusa Belediyesi Trafik Komitesi katılım gösterdi. Asbaşkan Hüseyin Manik Başkanlığı’nda yapılan toplantıda kentin aydınlatma problemlerinin çözümü için ilgili kurumlarla iş birliklerini yürüten Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aranır bir konuşma yaptı.

- “Fevzi Çakmak Bulvarı, Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Tuzla köyünde yaşanan mevcut aydınlatma sorunları büyük ölçüde giderildi”

Gazimağusa kentinde bir süreden beridir “ciddi” aydınlatma problemlerinin olduğunu belirten Aranır, önceliğin kurumlar arası iş birliği ile sorunlara çözüm üretip hayata geçirmek olduğunu söyledi. Bir süreden beri yürütülen çalışmalar kapsamında, KIB-TEK ile iş birliği sağlanarak belirlenen noktalardaki aydınlatma sorunlarının çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Aranır, bu sayede Fevzi Çakmak Bulvarı, Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Tuzla köyünde yaşanan mevcut aydınlatma problemlerinin “büyük ölçüde” giderildiğini belirtti.

Yıllardır aydınlatma konusunda Gazimağusa’nın ihmal edildiğini ve problemlerinin çözümü için yetki karmaşasının yaşandığını belirten Aranır, “Bu karmaşanın iş birlikleri ile giderilerek kent halkına daha güvenli bir yaşam alanı sağlanabileceğini” ifade etti.

-“Aydınlatma problemi nedeniyle geçmişte ölümlü trafik kazalarının da yaşandığı üç noktada çalışmalar yoğunlaştırılacak”

Açıklamaya göre aydınlatma problemi yaşanan bölgelere yönelik yapılan tespitler ve çözümlerinin bölge bölge ele alınarak tartışıldığı toplantıda, aydınlatma problemi nedeni ile geçmiş dönemde ölümlü trafik kazalarının da yaşandığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yolu bölgesi ve Cengiz Topel Caddesi ile Erdoğan Acar Caddesi’nde problemlerin ivedilikle çözüme kavuşturulması yönünde çalışmaların yoğunlaştırılmasına karar verildi.

Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aranır toplantıda, göreve geldikleri günden beri kentin aydınlatma problemlerinin kalıcı çözüme kavuşmasında emeği geçen KIB-TEK ve Gazimağusa Belediyesi Bayındırlık Birimi Elektrik bölümü personeline teşekkür etti.