Gazimağusa - Güvercinlik yolu üzerindeki kazada bir kişi hayatını kaybetti

Gazimağusa - Güvercinlik yolu üzerindeki kazada bir kişi hayatını kaybetti
banner83
banner80

Bu gece 01:30 sıralarında, Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde, Çayönü'nde sakin  Serkan Bulak (E-49), yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkıp tarla içerisinde bulunan  beton su tahliye deposuna çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan Bulak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle...
Tatar'dan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle...
  1. Kıbrıs
﻿