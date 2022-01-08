Gazimağusa -Lefkoşa anayolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Gazimağusa -Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında Yeniboğaziçi sakini 42 yaşındaki Erman Kuşaf yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Kuşaf, bu sabah saat 00:05 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, yönetimindeki GD 043 plakalı pickup araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dörtyol köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp bir buçuk metre derinliğindeki boş alana düşen ve zeytin ağacına çarpan aracın sürücüsü Erman Kuşaf olay yerine yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN ŞAHIS YAŞAMINI YİTİRDİ



Girne’de 31 Aralık 2021 meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Arsalan Ul Haq (E-31) yaşamını yitirdi.Girne’de “92 mlgr alkollü” içki tesiri altında aracıyla seyreden Bilge Kağan Baş (E-22), yönetimindeki HF 292 plakalı salon araç ile yoldan çıkıp, kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Arsalan Ul Haq’a çarpmıştı.Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul Haq, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü Bilge Kağan Baş ise tutuklanmıştı.Arsalan Ul Haq, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, dün yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.