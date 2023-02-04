Gazimağusa - Lefkoşa Anayolundaki kazada araç takla attı

Bu akşam saat 17:30 raddelerinde, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Özçelebi Oto Galeri önlerinde, AYODEJIJOHN OLABANJI (E-28) yönetimindeki PR 860 plakalı aracı ile soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru, nefesinde %62 mlgr alkollü içki tesiri altında seyrederken dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Salise AYDOĞAN (K-53) yönetimindeki PV 159 plakalı aracın arkasına çarptı.

Çarpmaya müteakip ileri doğru kontrolsüzce savrulan PR 860 plakalı araç takla attı

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan PR 860 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Edith PETER (K-19) ve PV 159 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seval ÖZGÜNEL(K-62) olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak aynı serviste müşehade altına alındı.