Gazimağusa - Lefkoşa Anayolundaki kazada araç takla attı

Bu akşam saat 17:30 raddelerinde, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde Özçelebi Oto Galeri önlerinde, AYODEJIJOHN OLABANJI (E-28) yönetimindeki PR 860 plakalı aracı ile soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru, nefesinde %62 mlgr alkollü içki tesiri altında seyrederken dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Salise AYDOĞAN (K-53) yönetimindeki PV 159 plakalı aracın arkasına çarptı.
Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan PR 860 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Edith PETER (K-19) ve PV 159 plakalı araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seval ÖZGÜNEL(K-62) olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak aynı serviste müşehade altına alındı.