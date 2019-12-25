Gazimağusa TMK"da iki yeni derslik törenle hizmete girdi

Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde (TMK), Gazimağusa Belediyesi ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde yapılan iki derslik düzenlenen törenle hizmete girdi.

Bina yapımını belediyenin, iç donanımını bakanlığın üstlendiği dersliklerin açılışını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter birlikte gerçekleştirdiler.

Açılış töreninde ayrıca Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gazimağusa TMK’ya iki dersliğin bir gereklilik olduğunu ve eylül ayından önce gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydederek, ülkenin gerçekleri olan ekonomik imkanlar ve prosedürün yavaş ilerlemesi nedeniyle dersliklerin gecikmeli olarak hizmete girdiğini söyledi.

Milli eğitimde kolejlerin önemine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, sınavlarla girilen bu okulların aileler tarafından “en iyi eğitim veren okul” diye nitelendirildiğine dikkat çekerek, yüksek öğretim baz alındığında YKS ve A Level ile girilen yüksek öğretim kurumlarına girişte kolej mezunlarının yüzde yüze yakın başarı sağladığının altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, 2010 yılında Türkiye’ye açtıkları sistem sayesinde A Level öğrencilerinin hiçbirinin dışarıda kalmadığını, geçen yıl bakanlığa başvuran A Level kolej öğrencilerinin tamamının yükseköğretime yerleştirildiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl A Level ile 30 kişinin tıp fakültesine girdiğini de kaydetti.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nın önemine dikkat çeken Çavuşoğlu, bugünlere kolay gelinmediğini vurguladı.

Eğitimde başarının kaynağının öğretmenler olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, öğrencilere “Öğretmenlerinizden en iyi şekilde yararlanın” tavsiyesinde bulundu.

Çavuşoğlu, katkıları nedeniyle Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e de teşekkür etti.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, çok güzel etkinlik nedeniyle bir araya geldiklerini ancak dünkü ölümlü trafik kazası nedeniyle burukluk yaşadıklarını söyledi.

“Trafik kazalarından her gün canımız yanıyor” diyen Arter, ehliyet alma aşamasına gelen öğrencilere “sürat yapmayın, alkollü araç kullanmayın” uyarısında da bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bakanlık ile istişare ve iş birliği içerisinde daha iyiyi gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını kaydeden Arter, emlak vergilerinden yapılan yüzde 15 kesintiyle okulların altyapılarına yatırım noktasını çoktan geçtiklerini, imkanlar ve yasal mevzuat çerçevesinde okullarda ne ihtiyaç varsa onu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Arter, ek dersliklerin protokol kapsamında 90 günde tamamlandığını ve 358 bin TL’ye mal olduğunu sözlerine ekledi.

ŞEMİ

Gazimağusa TMK Müdürü İlknur Şemi de okul hakkında bilgi verdi.

Şemi, kolejin eğitime Namık Kemal Lisesi bünyesinde 1982 yılında sınıf olarak başladığını, 1986 yılında da bugünkü yerine taşındığını ve ilk mezunlarını 1987-1988 eğitim yılında verdiğini kaydetti.

31 şubesi 722 öğencisi ve öğretmenleriyle TMK’nın akademik, kültürel ve sportif birçok başarıya imza attığını kaydeden Şemi, okulun büyümesiyle birlikte altyapı sorunlarının baş gösterdiğini ifade etti.

Şemi, ek derslik ihtiyacını okul aile birliğiyle birlikte göreve geldiğinde Bakan Nazım Çavuşoğlu’na ilettiklerini, Bakan’ın konuya duyarlı yaklaşarak Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den yardım istediğini, Arter’in de olumlu yaklaştığını söyledi.

Şemi, ek derslik binasının Gazimağusa Beldiyesi, iç donanımının da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından tamamlandığını ifade etti.