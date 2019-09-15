Gazimağusa ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimleri

Gazimağusa ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Polis açıklamasına göre, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

KUMARHANEYE GİREN 9 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu ise kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 9 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.



Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 315 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 95 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç trafikten men edildi, bir araç sürücüsü tutuklandı.

GÜZELYURT’TA 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerdeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise 356 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 61 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca İskele bölgesinde faaliyet gösteren bir kumarhanede gerçekleştirilen denetim sonucu kumarhaneye girme ve bulunması yasak olan 6 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.