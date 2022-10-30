Gazimağusa’da Sina Salami’yi ciddi şekilde darp eden meçhul şahıs/lar polis tarafından aranıyor.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün, saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa’da, meçhul şahıs veya şahıslar Sina Salimi’nin (E-23) çenesine ve başının muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp edip sağ kulak zarının yırtılmasına ve beyninde kanama olmasına sebep oldu.

Sina Salimi kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Nöroloji servisinde müşahede altına alındı. Bahse konu meçhul şahıs/ların aranmakta olduğu ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

-Kredi kartını çalıp karttan harcama yapan şahıs tutuklandı

Bir şahsa ait kredi kartını çalıp karttan harcama yapan 47 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten yapılan göre, 25 Ağustos-28 Ekim tarihleri arasında Balıkesir’de, C. E.’nin (E-47) bir şahsa ait kredi kartını çaldıktan sonra, söz konusu kredi kartından para harcamak suretiyle çaldığı tespit edildi. Söz konu şahıs tutuklandı.

-Haspolat’ta bir işletmenin bahçesinden elektrik kablosu çalan iki kişi tutuklandı

Haspolat’ta bir işletmenin bahçesinden elektrik kablosu çalan iki kişinin tutuklandığı belirtildi

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün, saat 21.45 sıralarında, Haspolat Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir işletmenin etrafını çevreleyen tel örgülerin kesilip hasara uğratıldıktan sonra işletmenin bahçe içerisinde muhafaza ettiği elektrik kablosu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T (E-30) ve A.Ö’nün (E-54) “hırsızlık, kasti hasar ve mülke tecavüzden” tutuklandığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

-Çatalköy’de 14 yaşındaki Kaya Salih aranıyor

Polis, Çatalköy’de sakin 14 yaşındaki Kaya Salih’ten haber alınamadığını ve aranmakta olduğunu duyurdu.

Polisten yapılan açıklamada, “Dün, polise verilen bilgide; Çatalköy’de sakin Kaya Salih’in (E-14) 28 Ekim tarihinde, saat 19.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir” denildi.

Polis, kayıp şahsın aranmakta olup, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.