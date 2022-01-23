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Girne'de rakamlar
Kıbrıs
23 Ocak 2022 Pazar 17:37
Kıbrıs Genç Tv
Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022, 20:46
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NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
HÜSEYİN SAKALLI ECZANESİ
Tel: 0392 228 46 00
Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
Tel: 03922233121
Lefkoşa
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Tel: 03922277676
Girne
ÖZGE ÖZÇINAR ECZANESİ
Tel: 0392 815 90 90
Girne
SETENAY BENGİSU ECZ
Tel: 0392 816 00 82
Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
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Gazimağusa
İNEM MİMAR ECZANESİ
Tel: 05488422795
Gazimağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
Tel: 0392 366 88 66
Güzelyurt
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
Tel: 0392 714 18 94
İskele
SELİN ECZANESİ
Tel: 0392 371 28 56
Üst Mesarya
MELİZ ECZANESİ
Tel: 03922323100
Alt Mesarya
KUDRET ECZANESİ
Tel: 0392 397 75 00
Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ
Tel: 0392 374 51 70
Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZ
Tel: 03923755366
Lefke
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Tel: 05338419578
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