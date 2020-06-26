Girne'deki orman yangınının 25.yıldönümü

Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, Girne’deki büyük orman yangınının 25’inci yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. İyigün, geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarılması, devletin derhal yangın önleyici tedbirleri alması ve vatandaşların uymasını sağlaması gerektiğini kaydetti.

Malatya köyünden başlayıp Arapköy’e kadar etkili olan 1995 yılındaki yangında, 8 bin 69 hektar alanın kül olduğunu anımsatan İyigün, 17 Mayıs 2020 tarihinde Tepebaşı köyünde çıkan ve bin hektar alanın yandığı yangının üzerinden de 40 gün geçtiğine işaret etti.

“Küresel ısınma ve Akdeniz ikliminin etkisiyle yangın riski yüksek bir coğrafyada yaşıyoruz. Yangınlar geçmişte olduğu gibi bugün de çıkacaktır. Bu yüzden yangına hazırlık ve koruma tedbirleri tam olmalıdır” diyen İyigün, şöyle devam etti:

“Daha 40 gün önce yaşanan, ülkenin ikinci en büyük yangını olan Tepebaşı yangının külleri yerinde dururken dün yerel basından öğrendiğimiz Alevkayası bölgesindeki Gözetleme kulesinin bir gün dolu bir gün boş çalışması ve Girne Yangın ekibinin 8 kişi eksik çalışması kabul edilemez.

Görünen odur ki, 2 aydır görevde olan yangın hazır kuvvet ekipleri hala daha olası bir yangına hazır değildir. Yıllardır siyasi rant olarak görülen yangın hazır kuvvet ekipleri artık yasal çalışma yapılarak kadroya alınmalı ve profesyonel bir yapıya getirilmelidir.

“EKSİKLER CİDDİYE ALINMALI”

Orman Dairesi teknik kadro ve eğitimli personel bakımından eksik kadro ile çalışmaktadır. Eksiklerin ciddiye alınıp hükümetin derhal gereğini yapması gerekmektedir.

Değişen iklim koşulları nedeniyle son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında başarı oranı düşmüştür. Ağaç yetiştirmenin ne kadar zor olduğunun bilinciyle hareket edip mevcut ormanlarımızda koruma tedbirlerini artırmak elzemdir.

Girne Orman yangının 25’inci yıldönümünde hala daha bunları konuşuyor olmamız bizleri derinden üzmektedir. Orman yol ve emniyet şeritleri, karayollarının kenarındaki otlar, elektrik trafo ve hatlarının altındaki otlar hala daha temizlenmiş değildir. Çöplük alanları hala daha yakılmaktadır.

Geçmişte yaşanan acılardan ders çıkarıp devletin derhal yangın önleyici tedbirleri alması ve vatandaşların uymasını sağlaması gereklidir.”