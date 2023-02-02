Girne’de aracın çarptığı 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Bu gece saat 23:15 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift seritli yol icerisinde doğu istikametine doğru 169 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal ALTUNEL (E-39) yönetimindeki JL 777 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde o esnada yolu Kuzey-Güney istikametinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen GÜLEŞ'e (K-46) çarptı.
Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen GÜLEŞ, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Her iki araç sürücüsü tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.