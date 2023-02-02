Girne’de aracın çarptığı 46 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Bu gece saat 23:15 sıralarında, Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde çift seritli yol icerisinde doğu istikametine doğru 169 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Erdal ALTUNEL (E-39) yönetimindeki JL 777 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği neticesinde o esnada yolu Kuzey-Güney istikametinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Birsen GÜLEŞ'e (K-46) çarptı.

Çarpma sonucu savrulan yaya yolun karşı şeridine düştüğü esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet SAID (E-31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarpt.

Kaza sonucu ağır yaralanan Birsen GÜLEŞ, kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Her iki araç sürücüsü tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.