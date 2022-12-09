Girne’de bıçakla yaralama… 1 kişi aranıyor

Girne’de bugün bir araç park alanı içerisinde yaşanan tartışma sonucunda 27 yaşındaki Yunus Salihoğlu bıçakla yaralandı. Olayla ilgili bir kişi aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.30 sıralarında Naci Talat Caddesi'ndeki oto park içerisinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu E.K.(E-49), tasarrufundaki bıçakla Yunus Salihoğlu’nu (E-27) karın kısmından yaraladı.

Olayda yaralanan Yunus Salihoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. Bahse konu şahıs aranıyor.

-Araçta yangın

Boğazköy-Pınarbaşı Anayolunun 3’üncü kilometresi üzerinde, bugün saat 11.30 sıralarında Ümit Yalçın’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, bahse konu aracın motor bölümü, ön tamponu ve ön sağ lastiği tamamen, ön sol çamurluğu ve lastiği ise kısmen yanarak zarar gördü.