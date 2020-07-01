Girne’de motosiklet çarpışması: Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda

Girne’de dün öğle saatlerinde gerçekleşen çarpışamada, kullanımındaki araç ile motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına sebep olan U.K. tutuklandı.

Polisten alınan bilgilere göre, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde kullanımındaki araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sol şeride geçiş yapan şahıs, o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden motosiklet sürücüsü T.K.’ye çarptı.

Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.