Girne’de yat patladı,yandı ve battı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18:30 raddelerinde, Girne’de, Girne Yat Limanı’nın yaklaşık 500 metre kuzey doğu kısmında deniz içerisinde Girne’de sakin Ömür ERÇIKA (E-36)’ya ait -Seçil” isimli 6 metre boyundaki içten motorlu yatın motorunun durmasına müteakip, çalıştırılımaya çalışıldığı esnada motor kısmında muhtemelen benzin gazı sıkışmasından dolayı bir patlama meydana gelmiştir. Patlama sonrası yat sahibi Ömür ERÇIKA, yatta yolcu olarak bulunan, Benon SELENGİN (E-29), Rüzgar ERÇIKA (E-6) ve Pars OZAN (E-6) denize atlamıştır. Akabinde denize atlayan şahıslar, Lord’s Palace Otel Su Sporları ‘çalışanı Alihan SEÇILMIŞ ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarmıştır. Konu şahıslar tedbir amaçlı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne götürülmüşlerdir. Yangın neticesinde -Seçil” isimli yat tamamen yanarak batmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 20:58