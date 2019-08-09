Görevden alma ve atamalar sürüyor

Görevden alma ve atamalar devam ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Şehbal HAMZAOĞULLARI bu görevinden

alındı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü mevkiine Sn.Kerim AKPOLAT atandı.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Sn. Elif PEKRİ bu görevinden alındı.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Sn. Halis ÜRESİN atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. İlkşen VAROĞLU dün bu görevinden alındı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Hakkı Başarı atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine Sn. Gülşen HOCA atandı