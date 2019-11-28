Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yazılı açıklama yaparak geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun sosyal medyada çektiği son videonun haberleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kişmir’in açıklaması şu şekilde:

“Henüz 10 yaşında hayatını kaybeden evladımız Atlas Rüstemoğlu’nun acısı içimizi parçalarken, bırakınız gazeteciliği, insanlığa sığmayacak bir şekilde küçük çocuğumuzun hayatını kaybetmeden önce çektiği videonun bazı medya kuruluşları tarafından paylaşması kabul edilemezdir.

İzleyen her insanın ruhsal dengesini bozan bu görüntüleri hayatını kaybeden çocuğumuzun ailesinin gördüğündeki ruh halini düşünemiyoruz bile!

İnsanlık adına bu görüntüleri yayınlayan medya kuruluşlarından paylaşımlarını kaldırmalarını talep ediyoruz.”