“Güçlü belediyelerin, mutlu insanların olacağı bir reform olmalıdır”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars, yerel yönetimler reformunun “sözde bir reform” olduğunu ve birçok yönden eksik, yetersiz ve kişisel menfaatlere dayalı olduğunu öne sürdü.

HP’den yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Baybars, bireyin yerelde ihtiyaçlarını karşılayan ortak bir vizyonla hizmet alması, refah ve müreffeh bir yerel ekonominin geliştirilmesi, erişim ve fırsat eşitliği sağlanarak toplumun tüm kesimleri arasında iyi ilişkileri teşvik edecek kapasiteye ulaşılması açısından yerel yönetimler reformunun yapılmasını istediklerini ancak reformun “iş ola yapılan değil, iş yapan” olması gerektiğini söyledi.

Baybars, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüze getirilen ve sözde reform yapacağı iddiasıyla yola çıkarak siyasi geleceği endişesi üzerine sadece sayı üzerinden düzenleme yapan, seçim kazanma gailesi ile belediyelerin sınırlarını belirleyen, kendi istediği sonuca ulaşmak için herhangi bir açıklaması olmadan kendi yaptığı haritadan ve kapatmadan vazgeçerek sayıyı artırmaktan çekinmeyen, topluma reform adı altında sadece toplumun ödeyeceği vergileri artırarak ayakta kalacak bir modeli savunan, sayıyı sadece bir pazarlık enstrümanı olarak kullanan, bilimsel temelden uzak, kentsel ve kırsal gelişme önceliklerinden yoksun, al-vere dayalı bir reform istemiyoruz.”

Belediyelerin idari ve mali yapısını, kurumsal kapasitesini güçlendiren, belediyelerin özerkliklerini tekrar değerlendirerek, vatandaşın merkezden almakta zorlandığı birtakım hizmetlerin yerele devredileceği yetki, görev ve sorumlulukları belirleyen bir reformun gerekliliğine vurgu yapan Baybars, reformun hizmet kapasitesinin artırılması için gerekli öz kaynağı yaratacak ve yatırım yapabilir noktaya getirecek düzenlemeler içermesi gerektiğini belirtti.

Baybars, olması gereken reformla ilgili, şunları kaydetti:

“Nüfus, istihdam, ana ekonomik faaliyetler, bölgenin yapılaşma gelişimi, ulaşım ve yolların gelişimi, yerleşim stratejileri, altyapı, sosyal, kültürel özellikler, ekonomik potansiyel, kırsal ve kentsel kalkınma perspektifi açısından mekansal gelişim stratejilerine dayalı olmalı; turizmin gelişmesine, girişimciliğin ve start-up’ların oluşturulmasına, yerli sanayilere ve belediyelere dönük yatırımların uygulanması yöntemi ile bölgedeki işletmelerin gelişmesini sağlayacak teşvikleri uygulayabilmeli. Gençlere, kadınlara ve dezavantajı gruplara yönelik sosyal problemlerin ortadan kaldırılmasına ve istihdam olanaklarını artıracak programların yapılmasını sağlamalıdır.

Ülkesel Fizik Plan’daki sürdürülebilir yerleşim politikalarının ortaya konulacağı, yerel hizmet merkezlerinin belirlenip, yerel kimlik ve özelliklerini koruyan kentlerin (Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik, Tatlısu vb.) tarihi, kültürel ve kentsel yaşam merkezlerinin, kırsal kalkınma stratejilerinin (Karpaz, Akdeniz, Mesarya vb.), kıyılara, dağlara, koruma alanlarına ilişkin mekansal değerlendirmenin, kentsel / şehir kalkınma stratejilerinin (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne vb.) değerlendirileceği ve özünde toplumun kentlilik bilinci içerisinde çağdaş ve sosyal belediyecilik hizmetlerine bir tamam erişmesinin sağlanacağı güçlü belediyelerin mutlu insanların var olacağı bir reformu istiyoruz.”