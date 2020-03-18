Güney Kıbrıs’ta karantinaya alınan öğrenciler Kuzeye geçti

Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’ta karantinaya alınan Mert Şüküroğlu ve bir erkek öğrenci, az önce Kuzey Kıbrıs'a geçti.

Gençler Güney'deki karantina merkezinden ayrılıp halk otobüsüne binip Kuzey Kıbrıs'a geldiği söylendi...

Metehan sınırında gençleri özel bir araç Malpas karantina merkezine götürüyor.

Mert Şüküroğlu'nun ailesi gereken girişimleri yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dr Cenk Soydan ve arayan soran herkese çok teşekkür etti.