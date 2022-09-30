Güngördü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle ziyaretlerde bulundu

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle çeşitli ziyaretlerde bulundu. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye belediyenin Sosyal İşler Şubesi’ne bağlı İkinci Bahar Birimi personeli de eşlik etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, ziyareti esnasında büyüklerle sohbet ederek çiçek takdiminde bulunan Güngördü’yü, evlerinde misafir eden büyükler, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Karaoğlanoğlu’nda yaşayan, Kıbrıs Türk mücadele tarihine ismini yazdırmış, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kadın voleybol ve basketbol, atletizm ve kürek takımlarının kurulmasına öncülük eden ve Kıbrıs Türk futbolunun ilk kadın kulüp başkanı ünvanlını taşıyan Dr. Ayten Berkalp’ı da ziyaret eden Güngördü, Berkalp’e de topluma katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür edip, sağlıklı günler diledi.