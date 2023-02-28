Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Afet Yardım Görev Birliği Antakya'da depremin açtığı yaraların sarılmasına devam ediyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Hizmet Destek Ekibi tarafından, Antakya Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde öğle ve akşam için Kıbrıslı Türkler tarafından sahra mutfağında pişirilen 400 kişilik yemek, bölgede bulunan depremzedeler, polis, jandarma, iş makinası operatörlerinin istifadesine sunuluyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 9 Şubat tarihinden bu yana Antakya şehir merkezinde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Afet Yardım Görev Birliği tarafından depremin açtığı yaraların sarılmasına devam ediliyor.

Antakya merkez, ilçe ve köylerinde AFAD ve ilçe kaymakamlıkları ile koordineli olarak depremzede vatandaşlara ihtiyaç duydukları kadar su, yiyecek, giyecek ve muhtelif yardım malzemeleri barındıkları yerlere götürülerek dağıtılıyor.