GÜZELYURT’TA TEDAVÜLE SAHTE 100’LÜK ABD DOLARI SÜRÜLDÜ

Güzelyurt’ta tedavüle sahte 100’lük ABD Doları sürüldü. Polis vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığı konuyla ilgili yazptığı açıklamada, dün, saat 10.00 sıralarında, isminin baş harfleri E.P. olan 36 yaşındaki erkek şahsın toplam sekiz adet sahte 100’lük ABD dolarını, İş Bankası Güzelyurt şubesinde bulunan hesdabına yatırmak amacıyla görevli memura vererek tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Söz konusu şahsın tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirten Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre sahte dolarların seri numaraları şöyle:

“LG 73541288 B, HG 47407041 A, AL 34721966 L, CL 31546830 L, AL 34721939 L, HG 47407042 A, AL 34721941 L ve HB 31478962 B.”

Açıklamada vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulunularak şöyle denildi:

“Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘100’lük ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.”