Haber Spikerimiz Burhan Canbaz'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Haber spikerlerimizden Burhan Canbaz'ın babası Mehmet Canbaz Türkiye'nin Rize ilinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rize Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde bir süredir tedavi gören Mehmet Canbaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021, 13:42

Mehmet Canbaz için Türkiye'nin Rize ili Muradiye beldesi, Kömürcüler Köyü, Soğuksu Cami’sinde cenaze töreni düzenlendi.Cenaze törenine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Ak Parti Rize İl Başkanı İshak Alim de katıldı. Bunun yanı sıra cenaze töreninde iş, siyaset ve basın camiasından da çok sayıda isim yer aldı.Mehmet Canbaz kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.