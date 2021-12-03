Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Haftalık analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde ithalde 3, yerlide 1 üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

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Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, 26 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde yapılan denetimlerde 31 ithal ürün arasından KFH Gıda Ltd’e ait elmada (golden delicious), Deftera Gıda Ltd’e ait elmada (stk), ve Erkan Gök’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

12 yerli üründen Koruçam köyü sakinlerinden İbrahim Erpolat’a ait dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edilecek.

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