Haftalık analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 10-16 Mart tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerde 32 numunenin, 28’inin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Mesut Karakuş’a ait elma golden ve elma Stk.'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği belirtildi.

Orc Foods'a ait elma Stk.de ve İşleyen Kardeşler Ltd.'e ait elmada da limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin firmaların isteği üzerine imha edildiği kaydedilen açıklamada, yerli ürünlerde ise 15 numunenin de temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı ifade edildi.