Haftalık gıda analizleri

Haftalık gıda analizleri
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 Tarım Dairesinin rutin denetimleri çerçevesinde, biri ithal iki de yerli numunede  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

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Daireden verilen bilgiye göre, 23-29 Aralık’ta ithal ve yerli ürünlerden toplanan numuneler üzerinde 

Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, Bekir Cura’ya ait ithal Red Globe üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi, ürün firmanın isteği üzerine imha edildi, ithal ürünlerden alınan 34 numuneden 33’ü temiz çıktı.

Yerli ürünlerden alınan 11 numuneden 9’u temiz çıktı, Tatlısu köyü  sakinlerinden Mahmut Çil’e ait  domateste üçüncü kez limit üstü  bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi, Yıldırım köyü sakinlerinden Cahit Vudalı’ya ait Kapya biberde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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