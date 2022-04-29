Haftalık gıda analizleri

Tarım Dairesi’nin rutin gıda analizlerinde ithal edilen 52 ürünün tamamı temiz çıkarken, 29 yerli ürün arasında bir üründe limiti üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.