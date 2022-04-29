Haftalık gıda analizleri

Haftalık gıda analizleri
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Tarım Dairesi’nin rutin gıda analizlerinde ithal edilen 52 ürünün tamamı temiz çıkarken, 29 yerli  ürün arasında  bir üründe limiti üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Tarım Dairesi’nden  yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa sakinlerinden Hasan Kesen’e ait salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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