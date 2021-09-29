HAK-SEN yetkilileri: 15 yıldır tek bir engelli istihdamı yapılmadı

HAKSEN yetkilileri, hafta içi her gün Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu “Siyasetin Satır Arası” programına katılarak engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılar dile getirildi, bu sıkıntıların çözümü konusunda destek istendi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Sağlık Sekreteri Dr. Hüsrev Tancer ve HAKSEN Engelliler Komitesi Başkanı Murat Göçer,engelli bireylerin sorunları olduğu gibi duruyor diyerek, engellilerin sağlıkta ve istihdamla ilgili yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini programda ele aldılar.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın, kamu da dahil olmak üzere her iş yerinde 25 çalışandan birinin engelli olmasını öngörmesine rağmen, 2007 yılından beridir engelli istihdamı yapılmadığına dikkat çeken Göçer, Yasaların öngördüğü “25’te 1” kuralının uygulanmadığına vurgu yaptı.

KKTC’de yaşayan binlerce engelli bireylerin topluma kazandırılması için çeşitli sosyal ve ekonomik çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmalarla birçok başarılı işlere imza attıklarını da aktardılar.

HAK SEN yetkilileri, "Engelliler toplumda birey olarak kabul görmüyor. En büyük sıkıntımız ve sorunumuz ne yazık ki bu. Başkalarının önümüze koyduğu engeller yüzünden engelli kişiler sokağa çıkamıyor, sokağa, parka, deniz kenarına, kafeye, sinemaya gidemiyor. Engelliler evlerindeki güvenli ortamdan çıkmaktan korkuyor, çünkü dışarıda risk ve engeller var" dediler. Özellikle ülkemizde engelli bireylerin kamusal ve toplumsal sorunları olduğu gibi durduğunu ve bu konuda yıllardır söylenenler havada kalıyor şeklinde açıklamada bulundular.

Engelli bireylerin istihdam edilmemesinin ciddi sonuçları olduğunu kaydeden konuklar, ekonomik özgürlüğü olmayan engelli bireylerin her anlamda zorluk yaşadığını, yine engellilerin Anne ve Babalarının da “bana bir şey olursa çocuğumun durumu ne olacak,bizsiz ne yapar” kaygısı ile yaşadığını dile getirdi.

Göçer; “2006-2007 yılından bu yana devlette engelli istihdamı yapılmadı, 600’ün üzerinde engelli vatandaşımız istihdam için bekliyor” dedi.Kamuda devletin engellilerle ilgili görevini yapmadığı bir çalışma ortamında, özel sektörde bunu sağlamanın daha da zor hale geldiğini dile getiren Göçer, 13-14 yıllık istihdam yapılmayan bu dönemde istihdam bekleyen engelli insanlarımızın sayısının iyice arttığını belirtti.

Ülkemizdeki engelli sorunları yıllardır bilinen aynı sorunlar bunların çözülmesi için engelli yasasının köklü bir değişikliğe gidilmesi konusunda uyarıda bulunan konuklar, “Yasaya rağmen Engelli İstihdamı Yapılmıyor, Eşitsizlik hayatı daha da zorlaştırıyor”diyerek, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) olarak her yerde yasal haklarını arayacaklarını vurguladı.

HAKSEN Sağlık Sekreteri Dr Hüsrev Tancer ise, ülkede çok sık siyasi makamların ve hükümetlerin değiştiğini, bunun da engelliler konusundaki planların sürekli farklılaşmasıyla sonuçlandığını ifade etti.

Dr. Tancer ; “Halk devletinin varlığını her zaman hissetmeli, güven duymalı” diyerek hepimize görevler düştüğünü tüm engelli bireylerin kendi özel engellerine göre ayrı ayrı sorunları olduğunu, bunların ayrı şekilde ele alınarak çözümler sunulması gerektiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2021, 13:41