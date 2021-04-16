Harmancı, Belediye ile YDÜ arasında Yüksek Mahkeme'nin önemli bir karar ürettiğini duyurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında Yüksek mahkemenin çok önemli bir karar ürettiğini duyurarak şunları kaydetti:

"Azim ve kararlılıkla, Lefkoşa’nın haklarını korumaya ve koşullar ne olursa olsun asla vazgeçmeden yürümeye devam edeceğiz. Yüksek Mahkeme bugün Yakın Doğu Üniversitesi-LTB davasına yönelik çok önemli bir karar üretti. Elbette sonuç için bir kaç küçük adımımız daha var.

Yola çıktığımız günden beri bize maddi hiç bir koşul olmadan destek veren sevgili Hüseyin Malyalı(kardeşim) ve bu dava için emek veren LTB ekip arkadaşlarımızın tümüne ve mahkemede Malyalı ile birlikte takımın önemli parçası olan sevgili Tülin Sabri’ye sonsuz teşekkürler.

Her bir hakkımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."