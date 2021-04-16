Harmancı, Belediye ile YDÜ arasında Yüksek Mahkeme'nin önemli bir karar ürettiğini duyurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında Yüksek mahkemenin çok önemli bir karar ürettiğini duyurarak şunları kaydetti:
Yola çıktığımız günden beri bize maddi hiç bir koşul olmadan destek veren sevgili Hüseyin Malyalı(kardeşim) ve bu dava için emek veren LTB ekip arkadaşlarımızın tümüne ve mahkemede Malyalı ile birlikte takımın önemli parçası olan sevgili Tülin Sabri’ye sonsuz teşekkürler.
Her bir hakkımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."