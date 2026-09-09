Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Girne ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Girne’de şüpheli olarak görülen Y.Y.’nin (E-26) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Y.Y. ile E.K.’nin (E-33) birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 70 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulundu.

Her iki şahıs da tutuklandı.

-Ercan...

Öte yandan dün saat 20.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in ülkeye giriş yapacak A.E.’ye (E-50) tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan tütünle karışık sarma sigara bulunan A.E. tutuklandı.