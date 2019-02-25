Harmancı: "Ekipler işi 36 saate tamamlayarak yolu açmışlardır"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) başlayan çalışmaların tamamlanarak trafiğe açıldığını duyurdu. Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mehmet Akif Caddesi’nde (Dereboyu) dün sabah başladığımız yağmur suyu ve yeni elektrik hattı çalışmamız vardı, tüm şartların iyi gitmesi halinde yaklaşık 38 saatlik bir iş planı yapılmıştı, mesai gününde yolu kapatmamak için iyi bir planlama yapmak zorundaydık, ne mutlu ki dün yağan yağmura rağmen ekipler işi 36 saate tamamlayarak yolu açmışlardır, dün yaşattığımız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”