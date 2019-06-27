Hem Belediye Başkanı hem kepçe operatörü

Alsancak-Ilgaz Yeşiltepe bölgesi için takviye su temin projesi çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Alsancak Belediyesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 2014/2018 yılları arasında 7400m depolar arası bağlantı ve şebeke yenilenmesini kendi öz kaynakları ile yaptıklarını belirterek, su teminini hızlandırdıklarını açıkladı.

Alsancak Belediye başkanı Fırat Ataser’in de bölgede yerinde incelediği çalışmada bugün itibariyle Ilgaz, Yeşiltepe, Alsancak depoları arası 3600m bağlantılı bir takviye su temini projesi için çalışmaların tüm hızıyla başlatıldığını duyurdu.

Kepçenin dışında, dozer ve greyder gibi iş makilerini rahatlıkla kullanabilen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, çalışmaların yapıldığı sırada kepçe operatörün başına geçerek, “Belediye başkanlığının kravat takıp makamda oturmakla olmadığını belirterek, biz hizmet için seçildik” diyor.

Alsancak Belediye başkanı bölgelerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek personelle birlikte fikir alışverişi yapıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 15:04