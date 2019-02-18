HP heyeti, Yenierenköy'de

Halkın Partisi (HP) yetkilileri, kurultay sonrası örgütlenme çalışmaları çerçevesinde Yenierenköy’de parti üyeleri ve sempatizanlarıyla bir araya gelerek bölge ve ülke sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gün, HP Genel Sekreteri Yenal Senin, MYO Örgütlenme Sorumlusu Özgür Vehit ve İskele İlçe Başkanı Milletvekili Mesut Genç’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda; bölge üreticisi, seracılık, balıkçılık ve bu alanlarda yaşanan doğal afetlerin verdiği zararların giderilmesi için yapılan çalışmalar, muhtarların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, bölgedeki eski eserlerin bakımı, karayollarının yeniden ele alınması ve yapılandırılması için çalışmaların artırılması, bölgedeki atıl durumdaki binaların yeniden hizmete kazandırılması, Yenierenköy’ün sanayi bölgesi ihtiyacı, turizm alanında çalışan bölge insanının sosyal hakları konusu, yerli çalışan sayısının artırılması için bölge işletmelerine yönelik teşvik konusu, bölgedeki kaçak işçi sorunu gibi konular ele alındı.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin, ülke genelinde örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini, KKTC’nin her köşesinde etkin olunacak çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Senin; “Daha örgütlü bir yapıyla halkımıza hizmet için bölge örgütlenmelerimizi artıracak ve verimli toplantılarla insanımıza daha iyi nasıl hizmet ulaştırabiliriz noktasında elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Gailemiz memleketimizin geleceğidir. Tüm çalışmalarımız daha güzel, daha refah ve yaşanabilir bir ülke yaratmak içindir” dedi.