HP’den hükümete ve muhalefete eleştiri

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümet ve muhalefet milletvekillerinin el ele vererek Siyasi Partiler Yasası’nda değişikliğe gittiğini belirterek, “Mali hesaplarını veremediler, ceza yememek için kendilerine muafiyet getiriyorlar” dedi.
Özersay, yazılı açıklamasında şunları savundu:
Halkın Partisi olarak ülke ve ülke demokrasisi adına üzgün olduklarını söyleyen Özersay, “Bu saatten sonra her şeyin bir yasa değiştirilerek yapılması mubah hale gelmektedir. Burada özellikle ana muhalefet partisi gayrimeşru dediği hükümetle nasıl etik dışı ilişki içerisine girdiğini görebiliyor mu?” ifadelerini kullandı.
Özersay, Meclis’teki siyasi partilerin geçtiğimiz yıl yapılan belediye seçimlerinde de cinsiyet kotasını hatalı uyguladığı için seçime katılma hakkını yitirdiğini, ancak bu cezadan muaf olabilmek ve seçime katılabilmek için bir gecede Meclis’ten oy birliği ile yasa geçirdiğini söyledi.