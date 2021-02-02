"Hükümet, kararlı duruş sergileyerek halka güven vermeli"

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, toplum sağlığının riske atılmaması için hükümetin aldığı kararlarla ülke insanına güven veren kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, toplum sağlığının her şeyin önünde tutulması ve hükümet edenlerin de bununla ilgili tüm tedbirleri alması gerektiğini vurguladı.

Mehmet Çakıcı, çoğalan vakalar sonrasında ülkenin kapanma noktasına gelme sebebinin yetersiz tedbirlerden kaynaklandığını kaydederek, “TKP olarak yaklaşık bir yıldır açılacak iş yerleriyle ilgili eğitim, denetim ve sertifasyon işlemlerinin yapılmasıyla ilgili defalarca çağrılarda bulunduk, hala bugün bir adım atılmadığını üzülerek görüyor ve bunun da sebebini anlayamıyoruz" dedi.

Çakıcı, ülkede çıkan vakaların artık Türkiye nüfusuna göre risk oranı açısından neredeyse iki katına çıktığını belirterek, yerel yayılmanın önüne ciddi tebdirlerle geçilebileceğini ifade etti.

Salgın sürecinde artan psikiyatrik sorunlara da dikkat çeken Çakıcı, bunca yıllık hekimlik hayatında hiç olmadığı kadar insanın farklı şikayetlerle kendisine ve diğer hekimlere başvurduğunu söyledi.

İnsanlık tarihinin bu virüsle birlikte değiştiğini kaydeden Çakıcı, "Virüs her yıl yeniden karşımıza çıkabilir. Yeni dünya düzenimizi ekonomik yaşantımızla birlikte buna göre oluşturmamız gerekiyor. Ev içine yoğunlaşarak yaşamaya da alışmalıyız. Hepimiz yavaş yavaş kurallı bir yaşama başlayacağız. TKP olarak konulara bilimsel yaklaşmayı ve alınacak tedbirler ile ilgili bilimsel programlar geliştirilmesi tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.