"Hükümetteki partiler başka işlerle meşgul"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kurban Bayramı dolayısıyla İskele-Karpaz bölgesini ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetlerle birlikte İskele, Yeşilköy ve Ziyamet’i ziyaret eden Erhürman, halkın bayramını kutladı, iç ve dış konularla ilgili görüşlerini aktardı.

Dünyanın, bilmediği bir virüsle karşı karşıya kaldığını ve bu sürecin en başından itibaren hükümete ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Erhürman, “ancak hükümetteki partilerin başka işlerle meşgul olduğunu; halkın birçok sorunla baş başa bırakıldığını” söyledi.