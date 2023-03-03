Hüseyin Kanatlı kabri başında anıldı

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Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden, BRTK’nın duayen sesi Hüseyin Kanatlı, ölümünün 3’üncü yıldönümünde Lefkoşa’daki kabri başında anıldı.

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