İçişleri Bakanının açıklamalarına eleştiri

İçişleri Bakanının açıklamalarına eleştiri
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, sendikanın mücadelesinin bazı yetkililer tarafından anlaşılamadığını belirterek, İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in konuya ilişkin açıklamaları eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Özkıraç, EL-SEN’in onurlu üyelerine dil uzatmaya çalışanlar olduğunu kaydederek, “İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in adının jet skandalına karıştığını” ve onun başını çekiği bu azınlığın sistemin kaymağını yediğini iddia etti.

 “Kötü söz sahibine aittir” diyen Özkıraç, dilenen değil direnenlerden olduklarını söyledi.

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