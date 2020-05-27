İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Pazartesi günü toplanıyor

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, geçiş kapılarının kademeli açılışıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Liderin 21 Mayıs'taki telefon görüşmelerinde değerlendirdikleri çerçevede izlenecek yol haritası görüşülecek.

Toplantıda iki tarafın epidemiyolojik verilerinin değerlendirilerek geçişlerin kademeli normalleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantıya iki taraftan uzmanlar yanında Teknik Komiteler Genel Koordinatörleri Meltem Onurkan Samani ile Adrianos Kyriakides de katılacaklar.

İki toplumlu söz konusu toplantı öncesinde komitenin Kıbrıslı Türk başkan ve üyelerinin, Sağlık Bakanlığı uzmanları ve yetkilileriyle çalışma toplantısı yapmaları öngörülüyor.