İMO, YEŞİL İŞ FIRSATLARI RAPORU HAZIRLIYOR

İMO, YEŞİL İŞ FIRSATLARI RAPORU HAZIRLIYOR

İnşaat Mühendisleri Odası’nın (İMO), Avrupa Birliği’nin “Eğitimde Yenilik ve Değişim VI” hibe programı çerçevesinde yürüttüğü “Yeşil Ekonomi Yaratmak” projesi kapsamında “Kıbrıs’ın Kuzeyinin Yeşil İş Fırsatları Raporu” hazırlanıyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre rapor, uluslararası ve yerel uzmanların katkısıyla, inşaat sektörü dahil dokuz sektörde yürütülecek kapsamlı danışma süreci ile elde edilen bilgiyle hazırlanacak.

Ülke ekonomisinin evrensel yaklaşım olan yeşil ekonomiye dönüşmesine katkı yapma amaçlandığı kaydedilen açıklamada, odanın ilgili sektörlerde rapor içeriğinin hayata geçirilmesi için savunuculuk çalışmalarını yürüteceği kaydedildi.

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